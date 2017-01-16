Engelli Öğrenciler 'Zumba' Yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde orta ağır engelli zihinsel engelli ve otistik çocuklar yararına zumba dans etkinliği düzenlendi.



Kozan Fatih Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Mine Ataş'ın organizasyonu ve 23 Nisan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören orta ağır zihinsel engelli ve otistik öğrencilerin de katılımıyla okullarının yararına zumba dansı gösterisi gerçekleştirildi. Geliri tamamen orta ağır engelli ve otistik öğrenciler yararına bağışlanan zumba dansı etkinliğine veliler, iş adamları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda gerçekleşen etkinlikte engelli öğrenciler, velileri ve davetliler zumba eğitmenleri Mine Ataş, Elif Kaynak ve Mahmut Özmetli'nin eşliğinde dans ederek eğlendi. Engelli öğrencilere zumba dansı sırasında özel öğretim görevlisi öğretmenleri ve aileleri de eşlik etti.



Konu ile ilgili açıklama yapan 23 Nisan Özel Eğitim Uygulama Merkezi müdürü Neşet Ölmez, "Bu projeye biz 36 öğrenci ile başladık ama şuan ağır şartlardan dolayı programa katılan 27 öğrencimiz var. Orta zihin engelli öğrencilerimizin ve otistik çocuklarımızın günlük yaşama uyum sağlamaları, onların da bizlerden bir farkı olmadığını, yarın bir gün bizim de engelli olmayacağımız anlamına gelmediği için biz onları günümüzde günlük yaşamımızın her alanında onları topluma uyum sağlama noktasında onlara yardımcı oluyoruz ve bu ülkenin birer ferdi olduğunu göstermek istiyoruz. Buradan engelli bireylerin durumu ne olursa olsun, ister bedensel ister zihinsel ne olursa olsun bizlerden asla farklarının olmadığını ve onların ailelerinin özellikle de desteğe ihtiyacı olduğunu belirtmek isterim. Onları günlük yaşamımızda normal insanmış gibi kabul edersek onların farklı olmadığını anlarız" dedi.



Zumba Engel Tanımaz projesinin mimarı İngilizce Öğretmeni Mine Ataş, "Kozan'da devlet okulumuz 23 Nisan Özel Eğitim Uygulama Merkezi zihinsel engelli öğrencilerimiz için onların yararına bir zumba etkinliği düzenliyoruz. Bu özel öğrencilere yardım etmek, bunlar hakkında farkındalık kazanmak ve kazandırmak eminim hepimizin boynunun borcudur. Programımızın amacı tamamen hayır amaçlı, zihinsel engelli çocukların koşullarına ve onların eğitimlerine dikkat çekmek, onlara maddi anlamda birazda olsa destek olmak" diye konuştu.



Zuma Engel Tanımaz adlı projeden orta ağır zihinsel engelli ve otistik çocuklar yararına 5 bin 200 lira gelir elde edildiği öğrenildi. - ADANA