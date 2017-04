Engelli Öğrenciler Turizm Haftasında Unutulmadı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 15-22 Nisan Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde, ilde özel eğitim uygulama merkezinde öğrenim gören öğrenciler için at binme etkinliği düzenlendi.



Turizm İl Müdürlüğü tarafından 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde Nevşehir'de eğitim gören engelli öğrenciler Göreme'de ata bindi. Okul Müdürü Ümit Selçuk Şimşek, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl kültür ve turizm Müdürlüğü Nevşehir Özel eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerine hazırlamış olduğu bir etkinlikteyiz. Burada öğrencilerimiz, at binme, diğer doğal tarihi yerleri gezme fırsatı buldular. Bu konularda bizlere destek veren Turizm İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Özel eğitim alanında sosyalleşmenin önemi açıktır. Ders sadece dört duvar arasında işlenmiyor. Dolayısıyla sosyal faaliyet ağırlıklı bir eğitim programı gereklidir. Okulumuz bu çerçevede öğrencilerimizi topluma kazandıracak her türlü faaliyetlerin içerisindedir. Biz normal bir bireylerin ne yapıyorsa engelli bireylerimizin onları hayata kazandıracak çalışmaların destekçisiyiz. Bu aşamada da öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerimiz için varız. Biz de değer sevgi ile ölçülür. Ata binmenin öğrencilerimize faydası eve kapanmış öğrencilerimizin toplum hayatına çıktığı zaman davranış problemleri gösteriyorlar. Atlar özelikle bu alanda yetiştirilmiş çocuklar yakınlık ilgisi kurarlarsa iletişim noktasında bir artı değer kazandırır" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR