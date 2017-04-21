Engelli Öğrenciler 23 Nisan Kapsamında Polis Oldu

Engelli öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, üniforma giyerek kısa süre polislik yaptı.



Bir grup engelli öğrenci, Sarıyer Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Toplantı salonunda ağırlanan öğrenciler, polislerle şarkı söyleyip oyunlar oynadı.



Öğrencilere daha sonra temsili polislik görevi için üniforma giydirildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ve polisler tarafından görev dağılımı yapılan çocuklar harekete geçti. Öğrenciler, emniyet içindeki birimlerde görevlendirildi. Telsizle anons yapan öğrenciler, trafiği kontrol etti, polis arabalarıyla devriyeye çıktı.



Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ve polis memurları öğrencilerle yakından ilgilendi.