Engelli Oğlunu Hapisten Kurtarmak İçin Yardım İstedi

Manisa'da 2011 yılında işlediği bir suçtan dolayı para cezasına çarptırılan ve cezayı ödeyemediği için dün tutuklanarak cezaevine gönderilen omurilik felçlisi, yüzde 95 engelli hastanın babası mahkemeye 6 bin TL para yatırarak oğlunun bugün tahliye edilmesini sağladı. Engelli şahsın babası geri kalan paranın ödenememesi halinde oğlunun yeniden cezaevine gönderileceğini belirterek yardım istedi.



2011 yılında havaya kurusıkı silahla ateş açtığı için mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırılan ve olayda zarar gören olmadığı için hapis cezası 15 bin 500 TL para cezasına çevrilen 36 yaşındaki yüzde 95 omurilik felçlisi Selim Koşapınar, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Selim Koşapınar'ın hapishane şartlarına uygun olmadığını ve tuvalet ihtiyacını bile gidermediğini anlatan baba Cevat Koşapınar, Manisa Adliyesine giderek eş dosttan bulduğu 6 bin TL'yi mahkemeye yatırdı. Aynı olayla ilgili 4 ayrı dosyadan 15 bin 500 TL para cezası alan Selim Koşapınar'ın bir dosyadan olan 6 bin TL'nin yatırılmasının ardından oğlunun cezaevinden çıkmasını beklediklerini kaydeden baba Koşapınar geri kalan parayı bir ay içinde ödeyemezlerse oğlunun yeniden cezaevine gönderileceğini belirterek yetkililerden yardım istedi.



Oğlunun kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak derecede engelli olduğunu ve tekerlekli sandalyeye mahkum bir yaşam sürdüğünü anlatan baba Cevat Koşapınar, "Oğlum 2011-2012 başlarında havaya kurusıkı silahla ateş açmıştı, kız arkadaşından dolayı. Bundan dolayı 4 tane ceza verdiler. Bu cezaların haksız olduğuna inanıyorum ben. Oğlum yüzde 95 engelli. Bu parayı ödeme şansım yok emekliyim. Emekli param bana yetmiyor. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi. - MANİSA