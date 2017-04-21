- Engelli motosiklet sürücüsünün otoyolda seyretmesi

Otoyoldaki kamyon ve tırlardan görüntüler

Engelli sürücünün arkasındaki kadın yolcuyla ara sokağa girmesi

Engelli motosiklet sürücüsünün otoyoldaki tehlikeli yolculuğu

Adana'da fiziksel engelli sürücünün tek koluyla motosiklet kullanarak arkasındaki kişiyle otoyolda ilerlemesi kameraya yansıdı

Adana'da tek koluyla motosiklet kullanan engelli sürücünün arkasındaki kişiyle otoyolda yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.



Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda fiziksel engelli bir sürücünün, plakasız motosikletini tek koluyla kontrol etmeye çalışarak arkasındaki kadınla yolculuk etmesi dikkati çekti.



Otomobil, kamyon, tır ve otobüs gibi araçların da geçiş yaptığı sırada süratle yolda ilerleyen motosikletteki engelli sürücü ve arkasındaki kadının kasklarının da olmadığı görüldü.



Otoyolu kullanarak merkez Seyhan ilçesinden Yüreğir ilçesine geçiş yapan engelli sürücü, daha sonra bir sokağa girip yoluna devam etti.



Sürücü, AA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.