Engelli Motosiklet Sürücüsünün Otoyoldaki Tehlikeli Yolculuğu
- Engelli motosiklet sürücüsünün otoyolda seyretmesi Otoyoldaki kamyon ve tırlardan görüntüler Engelli sürücünün arkasındaki kadın yolcuyla ara sokağa girmesi Engelli motosiklet sürücüsünün otoyoldaki tehlikeli yolculuğu Adana'da fiziksel engelli sürücünün tek koluyla motosiklet...
- Engelli motosiklet sürücüsünün otoyolda seyretmesi
Otoyoldaki kamyon ve tırlardan görüntüler
Engelli sürücünün arkasındaki kadın yolcuyla ara sokağa girmesi
Engelli motosiklet sürücüsünün otoyoldaki tehlikeli yolculuğu
Adana'da fiziksel engelli sürücünün tek koluyla motosiklet kullanarak arkasındaki kişiyle otoyolda ilerlemesi kameraya yansıdı
Adana'da tek koluyla motosiklet kullanan engelli sürücünün arkasındaki kişiyle otoyolda yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda fiziksel engelli bir sürücünün, plakasız motosikletini tek koluyla kontrol etmeye çalışarak arkasındaki kadınla yolculuk etmesi dikkati çekti.
Otomobil, kamyon, tır ve otobüs gibi araçların da geçiş yaptığı sırada süratle yolda ilerleyen motosikletteki engelli sürücü ve arkasındaki kadının kasklarının da olmadığı görüldü.
Otoyolu kullanarak merkez Seyhan ilçesinden Yüreğir ilçesine geçiş yapan engelli sürücü, daha sonra bir sokağa girip yoluna devam etti.
Sürücü, AA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.