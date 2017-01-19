Engelli Minik Sena Teşekkürünü Resimle Anlattı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye dağıtımları sürerken, Demirci'de yüz güldüren bir çalışmaya imza atıldı. Akülü engelli aracı kendisine teslim edilen ilkokul ikinci sınıf öğrencisi engelli Sena Şengün, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün için çizdiği resmi Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan'a teslim ederek teşekkür etti.



Engelli vatandaşların sosyal hayata entegresi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demircili ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Sena Şengün'ün de yüzünü güldürdü. Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren minik Sena'ya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından armağan edilen akülü tekerlekli sandalye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan tarafından teslim edildi. Başkan Ergün'e karne hediyesi için teşekkür eden minik Sena, Başkan Ergün'e teşekkür etmek için çizdiği resmi Kazım Aysan'a teslim ederek, resmin Başkan Ergün'e ulaştırılmasını istedi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hassasiyetiyle Demirci'de çok sayıda engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye temin ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, "Sena Şengün kardeşimize de Başkanımızın karne hediyesi olan akülü tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Sena'nın Başkanımız için hazırladığı resim de bizler için sürpriz oldu. Kocaman yüreğe sahip bu güzel kardeşimize teşekkür ediyor, çizdiği resmi Başkanımız Cengiz Ergün Bey'e ulaştıracağımızın sözünü veriyorum" dedi. - MANİSA