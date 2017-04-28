Engelli kursiyerler leziz yemek yapmanın inceliğini öğrendi

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı Aşçılık Atölyesi ve Aydın Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri Aydın Üniversitesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Atölyesi'ndeki derse katıldı. Öğrenciler, ülkemizin değişik yörelerine ait yemeklerin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrendi.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'ndaki atölyelerde kurs gören öğrencilerin daha çok bilgi sahibi olması ve öğrendiklerini uygulaması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda kursiyerler ile öğrencilere yönelik Aydın Üniversitesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Atölyesi'nde yemek yapma dersi verildi. Öğretim Görevlileri Yıldırım Beyazıt Serim ile Duygu Tuğcu, öğrencilere ülkemizin değişik yörelerine ait yemeklerin yapılışı ile ilgili bilgi verdi. Lezzetli yemek yapmanın inceliğini anlatan öğretim üyeleri, uygulamalı olarak da gösterdi. Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru, engelli kursiyerler ile üniversite öğrencilerinin birlikte katıldıkları etkinliklerin farkındalık oluşturması açısından da önemli olduğunu belirtti.

"ENGELLİLER ÖĞRENDİKLERİNİ UYGULUYOR"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelli kursiyerlerin sosyal hayata katılımlarını artırmak için sosyal ve kültürel ziyaret programları düzenlediklerini belirtti. Üniversite öğrencileriyle birlikte düzenlenen etkinliklerin eğitime büyük katkı sağladığını da vurgulayan Çağırıcı, "Engelli kardeşlerimiz hem meslek öğreniyor hem de sosyal ve kültürel yaşama katılıyor. Aydın Üniversitemiz ile birlikte düzenlediğimiz dersler onların kendilerini geliştirmesine katkı sağlıyor" dedi.