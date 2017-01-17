Engelli Kızın 32 Yıllık Hayalini Gerçekleştirdiler

Bursa'da 32 yıldır mukaddes topraklara gitmek isteyen engelli kızın hayali gerçek oldu.



Doğuştan zihinsel engelli olan 32 yaşındaki Yıldız Tokatlı, gitmeyi çok isteği ama imkansızlıklardan bir türlü gidemediği mukaddes topraklara Bursalı hayırseverlerin desteğiyle gitti. Sefa Derneği, Bursa Engelliler Yardımlaşma ve Danışma Derneği ve Furpa'nın yardımcı olmasıyla engelli kız çok isteği umreye gitti. Mutluluğu yüzünden okunan genç kız, "Umreye gitmeme vesile olanlara çok teşekkür ederim" dedi. - BURSA