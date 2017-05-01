Engelli Kıza Doğum Günü Sürprizi

Mudanya Engelliler Derneği, omurilik zedelenmesinden dolayı felç geçiren ve yürüyemeyen genç kıza sürpriz yaparak yaş günü kutlaması yaptı.



Mudanya Engelliler Derneği, örnek bir davranışa imza attı. Omurilik zedelenmesinden dolayı felç geçiren, konuşamayan ve yürüyemeyen Nilüfer Karadeniz'e, 29. yaş gününde dernek yöneticileri sürpriz yaptı. Annesi Şükriye Karadeniz'in bel fıtığından dolayı kızını kaldıramaması üzerine dernek yöneticileri harekete geçti. Pasta alıp, genç kızın evine giden dernek yöneticileri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Bu sürpriz üzerine anne ve kızı duygu dolu anlar yaşadı.



Mudanya Engelliler Derneği Başkanı Demet Ataman, "Dernek üyelerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Genç kızımıza da doğum gününde sürpriz yaparak yanında olmak istedik" dedi. - BURSA