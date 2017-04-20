Engelli Kız Otobüs Şoförlerini Şikayet Etti: Sadece Biri Yardımcı Oluyor

DOĞUŞTAN yürüme engelli 22 yaşındaki Kübra Bal, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Reşat Kasap'a, halk otobüsü şoförlerinden sadece birinin kendisine yardımcı olduğunu, diğerlerinin ise engelli rampasını açmayarak kendisini araçlara almadıklarını belirterek şikayette bulundu. Vali ve Belediye Başkanı gereken uyarıların yapılacağını bildirirken, engelli kıza yardımcı olan sürücünün Aslan Uzunoğlu olduğu ortaya çıktı. Uzunoğlu, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hepimiz engelli adayıyız" dedi.



İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde Turizm Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen ve Vali Erdoğan Bektaş ile Belediye Başkanı Reşat Kasap'ın da katıldığı tören sırasında ilginç bir an yaşandı. Protokolün bulunduğu alana tekerlekli sandalyesi ile yaklaşan engelli Kübra Bal, vali ve belediye başkanına karşılaştığı engellerden bahsetti, halk otobüsü şoförlerinden sadece birinin kendisine yardımcı olduğunu anlattı, diğerlerinin ise engelli rampasını açmamasından yakındı. Engelli genç kız Başkan Kasap'ın 'Halk otobüslerindeki engelli rampasını açmıyorlar mı?' sorusunu, 'Üşeniyorlar' diye yanıtladı. Şoförlerin uyarılacağını belirten Vali Bektaş ve Başkan Kasap, engelli kıza yardımcı olan şoförün bulunarak ödüllendirilmesini istedi.



YARDIMCI OLAN ŞOFÖR BULUNDU



Bu arada Kübra Bal'a yardımcı olan sürücünün, Gündoğdu- Alipaşa hattında halk otobüsü kullanan 30 yıllık şoför Aslan Uzunoğlu olduğu ortaya çıktı. Engelli rampasını açarak otobüse bindirdiği Kübra'nın güvenli bir şekilde inmesine de yardımcı olan Uzunoğlu'nun, genç kıza yardımının bununla da sınırlı kalmadığı belirtildi. Kendisini cep telefonundan arayan Kübra'ya duraktan kalkış saatlerini de bildiren Uzunoğlu'nun, bu sayede genç kızın durakta fazla beklememesini sağladığı kaydedildi



'HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ'



Kübra ve onun gibi engellilere gerekli özeni göstermeye çalıştığını anlatan Aslan Uzunoğlu, "Ben onu yolda görünce engelli rampasını açarak araca alıyorum, inerken de güvenli bir şekilde indiriyorum. Engelli kardeşlerimiz için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hepimiz engelli adayıyız. Şoför arkadaşlarımızın daha özverili ve candan olması lazım" dedi.



- Rize