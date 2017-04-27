Engelli Kişiden 18 Gündür Haber Alınamıyor

İzmir'de 44 yaşındaki engelliden 18 gündür haber alınamıyor.



Kınık ilçesinden yaşayan Fatih Aslan, 9 Nisan'da İzmir'e dönmek için evden çıktı.



Baba Mehmet Aslan, oğlunun akşam eve gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.



Baba Aslan, yaptığı açıklamada, Kınık Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi.



Oğlunun küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı yüzünden zihinsel engelli olduğunu dile getiren baba, "Pazar günü İzmir'e giden otobüslerden birine binmiş. Oğlumun engelli olduğu anlaşılmıyor. Oğlum korktuğu zaman hiç konuşmuyor. Hayatından endişe ediyorum." diye konuştu.