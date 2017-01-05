Engelli Kardeşlere Doğum Günü Sürprizi

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli iki kardeşe doğum günü sürprizi yaptı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sürprizle, engelli Şule ve Merve Taşdemir kardeşlerin doğum günü kutlandı.



Engelliler Şube Müdürü Fatih Akşam ve müdürlükte görevli psikolojik danışman, sosyolog ile personeller, Taşdemir kardeşlerin mutluluğuna ortak oldu.



Taşdemir kardeşlere doğum günü pastası kesilerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç adına hediyeler takdim edildi.