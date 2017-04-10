Engelli Kadın Organlarıyla 6 Kişiye Can ve Işık Olacak

ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde, geçirdiği beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen, zihinsel ve bedensel engelli 59 yaşındaki Şaziye Kütük'ün bağışlanan organ ve korneaları, 6 hastaya nakledilecek.



Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan, bedensel ve zihinsel engelli Şaziye Kütük, bir hafta önce beyin kanaması teşhisiyle Özel Ordu Umut Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Kütük'ün, dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin isteği üzerine organları bağışlandı. İstanbul ve Samsun'dan Ordu'ya gelen ekipler başarılı operasyonla Şaziye Kütük'ün karaciğer, akciğer, 2 böbreği ve 2 korneasını aldı. Ambulansla Ordu Giresun Havalimanı'nda bekleyen askeri uçakla akciğer ve karaciğer İstanbul'a, böbrekler ve kornealar ise karayoluyla Samsun'a gönderildi.



Hastanei Organ Nakil Koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, başarılı operasyonla alınan organların 6 hastaya can ve ışık olacağını belirterek, "Hastanemiz yoğun bakımında beyin ölümü gerçekleşen hastamız zihinsel ve bedensel engelliydi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devlet koruması altında olan bir vatandaşımızdı. Aksaray'da yaşayan ve tek akrabası olan ağabeyi ile iletişim kurduk, onların olumlu görüşleriyle aile organ bağışı kararını verdiler. Genelkurmay'ın görevlendirdiği askeri uçakla İstanbul'dan ekipler Ordu'ya geldi. Akciğer ve karaciğeri İstanbul'da 2 hastaya, 2 korneası ve 2 böbreği ise Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi'nde 4 ayrı hastaya nakledilecek. Tüm organ bekleyenler adına aileye ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.



Şaziye Kütük'ün cenazesinin ise toprağa verilmek üzere Aksaray'a gönderileceği belirtildi. - Ordu