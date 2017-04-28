Engelli hırsız akülü sandalye ile atölyeyi böyle soydu

Kağıthane'de yaklaşık 3 gün önce kiralanan atölye, akülü sandalyeyle gelen engelli bir hırsız ve işbirlikçisi tarafından soyuldu



İSTANBUL - Kağıthane'de fiziksel engelli bir hırsız, gece saatlerinde akülü sandalyesi ve iş birlikçisiyle birlikte tiyatro sahneleri için dekor yapılan bir atölyeyi soydu. Tutulduktan yaklaşık 3 gün sonra soyulması nedeniyle kiracılar neye uğradığını şaşırırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz 30 Mart Perşembe günü saat 24.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tiyatro sahnelerine dekor yapan Samet Sever, olaydan yaklaşık 3 gün önce mahallede bir dükkan kiraladı. Ardından Sever ve arkadaşları buraya, dekor yapımında kullanacakları kesim makinelerini getirdi. Ekip daha sonra, ertesi gün işe başlamak üzere atölyeden ayrıldı. Ekibin atölyeden çıkmasının ardından gece saatlerinde akülü sandalyede fiziksel engelli bir hırsız ve işbirlikçisi, atölyenin olduğu sokağa geldi. Sokakta bir süre gezinen hırsızlardan biri, ardından atölyenin bulunduğu bölüme girdi. Camını kırarak içeriye giren hırsız, 8 bin lira değerindeki malzemeleri çalarak, akülü sandalyedeki hırsıza verdi. Buradaki malzemeleri çalan hırsızlar daha sonra sokak üzerindeki diğer dükkanları kontrol etmesinin ardından hızlıca sokaktan ayrıldı. Hırsızların soygun anı, sonrasında sokaktan geçen araçlar ile insanlardan saklanmaları ve tüm yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kiralandıktan 3 gün sonra soyuldu

Ertesi gün arkadaşlarıyla birlikte atölyeye gelen Sever, içeride birkaç makinenin eksildiğini fark etti. Bunun üzerine etrafa bakan Sever, pencerenin önce demir parmaklıklarının ardından da camının kırılarak içeriye girildiğini fark etti. Hırsızlık yapıldığını fark eden Sever, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, atölyede inceleme yapmasının ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını, engelli bir şahsın yanındakiyle beraber gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fiziksel engeline rağmen 8 bin liralık malzeme çaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, engelli hırsız akülü sandalye ile sokaktan inerken, diğer hırsız kaldırımdan yürüyerek atölyenin bulunduğu bölüme giriyor. Atölyeye giren hırsız burada pencerenin önündeki demir parmakları kırmasının ardından camı kırarak içeriye giriyor. O esnada engelli hırsız da, akülü sandalye ile kaldırıma çıkıyor. İçeriden malzemeleri çalan hırsız, çaldıklarını engelli hırsıza veriyor. Malzemeleri çalan hırsızlar ardından diğer dükkanları kontrol ediyor. Bu esnada sokağa birkaç araç giriyor. Araçları fark eden hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi saklanıyor. Sokaktan geçen vatandaşlara da aldırış etmeyen hırsızlar, birkaç dükkanı daha kontrol ettikten sonra sokaktan ayrılıyor.

"3 gün önce taşındık, dün gece soyulduk"

Atölyeyi kiralayan Samet Sever, "Burası tiyatro için dekor ürettiğimiz bir atölye. Yaklaşık 3 gün önce burayı tuttuk. Dün malzemeleri indirdik, sabah geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık. Öncelikle dışarıdaki demiri sökmüşler ardından pencereyi zorlamışlar. O esnada da cam patlamış. İçeriden 6-7 tane makineyi çalmışlar. Yaklaşık 8 bin lira civarında kaybımız var. İçerisi dağınık olduğu için pek arama fırsatları olmamış. Ne buldularsa onu getirmişler. 3 gün önce taşındık, dün gece de böyle bir olayla karşılaştık. Şaşırdık, çünkü biz depoyu tutarken muhiti de sormuştuk. Herhangi olumsuz bir şey duymadık. Ona rağmen başımıza böyle bir şey geldi" dedi.

"Tekerlekli sandalyeli birisinin bunu yapması bizi şoke etti"

Engelli sandalyeli bir kişinin olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Tufan Yalçın ise, "Önce bir delikanlıyla birlikte geliyorlar. Görüntülerde biz detaylı olarak inceleyince bir kaç kişiyle sohbet ettiğini gördük. Aktif bir sokak burası gelen giden de var. Işığı olan bir sokak. Engellinin zaten bu işi yaptığını görseniz bile inanmayacağınız durumda böyle bir vaka gelişti. Sabahında baktık camdan girilmiş içeriye ve bütün aletler çalınmış. Üzülüyorsunuz görüntüleri açınca bakıyorsunuz bir engellinin bu olaya karışması çok üzücü. Soyguna üzüldük tabi ki. Daha sonra görüntüleri izleyince daha ilginç bir şey çıktı ortaya üzüleceğimiz Tekerlekli sandalyeli bir delikanlının gözetimde olup biriyle beraber soyduklarını gördük çok üzüldük. Tekerlekli sandalyeli birisinin bunu yapması bizi şoke etti" şeklinde konuştu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.