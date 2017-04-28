Engelli Gencin Evine Belediye Rampa Yaptı

DİYARBAKIR'da, doğuştan bedensel engelli olan ve evine yardımsız çıkamayan 23 yaşındaki Emre Uluışık'ın oturduğu binanın girişine engelli rampası yapılması isteği, kayyum atanan Yenişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.



Merkez Yenişehir ilçesi Aliemiri sokakta 7 katlı bir binanın 5'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan doğuştan bedensel engelli Emre Uluışık, binadan inip, çıkarken zorlanınca Yenişehir Belediyesi'ne başvurarak bina girişinde kendisi için engelli rampası yapılmasını istedi. Belediye ve bina sakinlerinden daha önce de bu yönde talepte bulunan Uluışık, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan belediyeye bir kez daha başvuruda bulundu. Yardım almadan binadan inip çıkamadığını söyleyen Uluışık'ın başvurusunu dikkate alan yetkililer, apartmana giderek inceleme yaptı ve incelemenin ardından bedensel engelli Uluışık için engelli rampası yaptırıldı. Yenişehir Belediyesi'ne teşekkür eden Emre Uluışık, "Bundan 4-5 yıl önce başvurmuştum belediyemize, belediyemizden kimse gelip bakmadı. Sonra yeni belediye başkanımız atanınca belki başvurumu inceleyip gereğini yaparlar diye bir kez daha başvurdum. Sonra başvuruyu yaptım bir hafta içerisinde Yenişehir belediyemiz benim için engelli rampası yaptı. Benimle ilgilendiler. Ben çıkamıyordum, yardım gerekiyordu. Burası 4 basamaklı hiçbir engelli çıkamaz. Daha önce dışarı çıkarken, kapıcı veya yakınlarım yardım ediyordu. Şimdi tek başıma rahatlıkla çıkıp inebiliyorum. Çok teşekkür ederim önümdeki engel kalktı artık çalışabilirim de, bana bir iş imkanı verilirse çalışmak istiyorum" dedi. - Diyarbakır