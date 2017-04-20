Engelli Gencin Bisiklet Hayali Gerçek Oldu

Bolu'da özel eğitim okulunda okuyan zihinsel engelli Fırat Bayram Doğan'ın bisiklet hayali, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirildi.



Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Okulu 10'uncu sınıf öğrencisi 18 yaşındaki zihinsel engelli Fırat Bayram Doğan'ın sınıf öğretmeni, Doğan'ın okuldaki arkadaşlarının bisikletine bindiğini ve bu şekilde çok mutlu olduğunu gördü.



Doğan'ın, bisiklet sahibi olmayı hayal ettiğini söylemesi üzerine öğretmeni, durumu okul yönetimine bildirdi.



Okul yönetimi de bisiklet konusunda Bolu Belediyesinden yardım istedi. Bunun üzerine irtibata geçilen Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden Doğan için bir bisiklet ayrıldı.



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Doğan'ın Alpagutbey Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek bisikletini verdi.



Doğan, bisikletini aldıktan sonra görevlilerin de yardımıyla bisikletine bindi.



Doğan'ın mutluluğunu gören Yılmaz, geniş bir kadro ile 8 yıldır hasta ziyareti yaptıklarını belirterek, "Bugün Fırat'ı ziyaret etmek için geldik. Bu özel bir durum. Bu delikanlımız her yönü ile mutlu. En çok sevdiği şey bisiklete binmek. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından verilen bisikleti kendisine hediye ettik. Mutluluğu daha da arttı." diye konuştu.



Yılmaz, sosyal sorumluluk adı altında sağlık açısından problemli gençlerin, ailelerin her türlü sorununu çözmeye yönelik çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "En çok dua aldığımız, sürekli üzerinde durduğumuz çalışma bu. Onları böyle mutlu görünce, ailelerinin de duasını alınca bizim de mutluluğumuz artıyor." ifadelerini kullandı.