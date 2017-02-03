Engelli Gence, Yatak Hediye Edildi

Kilis'te, yardım timinde gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşan kadınlar, alan taramasında tespit edilen yatalak gence, yatak hediye etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Hasan Kara'nın eşi Gülsen Kara tarafından kurulan "yardım timi", 28 yaşındaki geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yatalak olan Mehmet Şahin'i evinde ziyaret etti.





Gencin maddi imkansızlık nedeniyle ortopedik yatak yerine kanepede yattığını gören gönüllüler durumu yardım timinin kurucusu Kara'ya bildirdi.



Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger'in eşi Dilek Dülger ve gönüllüler ile kanepede yatan Şahin'i ziyaret ederek yatak ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri götürdü.



Yardım timinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere, hızlı bir şekilde yardımların ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, "İhtiyaç sahipleri aileleri tespit etmeye devam ediyoruz. Genç yaşında yatağa mahkum kalan kardeşimizin rahat edebilmesi adına ona yatak hediye ettik. Tespit edilen diğer ihtiyaçları da teslim edildi. Niyet hayırsa akıbet hayırdır felsefesinin ne kadar doğru olduğunu burada görmüş olduk." İfadeleri kullanıldı.



Şahin'in de "yardım timi" tarafından kendilerinin her türlü desteği sağladığı bu sayede rahat bir nefes aldıklarını ifade ettiği belirtildi.