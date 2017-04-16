Engelli Elfan Nine Sandık Başında
- Engelli Elfan Doğan'ın okula girişi Engelli Elfan Doğan'ın oyunu kullanması Elfan Doğan'ın açıklaması Elfan Doğan'ın oğlunun açıklaması ADIYAMAN - Anayasa değişikliği için oy verme işlemi başladı.
- Engelli Elfan Doğan'ın okula girişi
Engelli Elfan Doğan'ın oyunu kullanması
Elfan Doğan'ın açıklaması
Elfan Doğan'ın oğlunun açıklaması ADIYAMAN - Anayasa değişikliği için oy verme işlemi başladı. Adıyaman'da bedensel engelli Elfan Doğan, yakınlarının yardımıyla sandık başına gelip oyunu kullandı.