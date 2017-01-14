Engelli Çocukların Yaptığı 2 Bin Resim Sergilenmeye Başladı

Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi ve Doğapark iş birliğiyle engelli çocuklar için organize edilen "Serbest Konulu Resim Yarışması"na katılan resimler sergilenmeye başladı.



Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezinde açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan sergi küratörü Denizhan Özer, 10 yıl önce Ahmet Şahin tarafından kurulan Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi'nin kar amacı gütmeyen bir organizasyon olduğunu anlattı.



Özer, her yıl haziran ve temmuz aylarında sanat kampı yaptıklarına işaret ederek, "Bu sanat kamplarına, yaklaşık 100-150 civarında Türkiye ve dünyadan sanatçıları davet ediyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'de engelli çocuklar arasında büyük bir yarışma düzenliyoruz." dedi.



Sergide 2 bin çocuğun yaptığı resimlerin sergilendiğini kaydeden Özer, "Biz burada çocuklara sanat üzerinden bir parça onların öz güvenlerini artırmaya ve onları hayata bağlamaya çalışıyoruz." dedi.



Denizhan Özer, yarışmaya 10 bin kadar resmin katıldığını, jürinin de eğitimciler, profesörler, pedagoglar ve sanatla ilgili kişilerden oluştuğunu vurgulayarak, "Jüri, birinci seçmek için yola çıktı fakat biz ancak 2 bin resmi ayırabildik. Dedik ki bu resimlerin hepsi birinci. 'Çocuklar arasında bir ayrımcılık yapmayalım' dedik. Onların hepsine de boya, kalem, resim malzemesi gibi birtakım ufak hediyelerimiz oldu." ifadelerini kullandı.



Sergiyi ziyaret edenlere yine çocuklar tarafından yapılmış resimlerden hediye edileceğini dile getiren Özer, ziyaretçi çocuklara boya ve kalem vereceklerini, bu çocukların yapacağı resimleri kendilerine geri göndermelerini isteyeceklerini söyledi.



Küratör Özer, sanat üzerinden hayatı yakalamak istediklerine vurgu yaparak, "Etrafımızda gördüğümüz bütün canlılarla engel tanımadan, hayatı en iyi ve mutlu şekilde yaşamak için, bizim kendi kafamızdaki engelleri kaldırmamız gerekiyor. O amaçla bu projeye sarıldık ve bu projeyi inşallah ileride daha iyi noktalara taşıyacağız. Sergi bir ay açık kalacak. Açık olduğu süre içinde, grup grup, okulları, çocukları buraya taşıyacağız." diye konuştu.



Bunun çok büyük bir organizasyon olduğunun altını çizen Özer, şöyle konuştu:



"Ahmet Şahin bu projenin sahibi olan iş adamı ve tamamen destekleyen kişi. Hakan Körpi genel müdürümüz. O da bu işin içinde. Koordinasyonda Ayhun Sağesen var. Yeşim Savaş da yaz boyunca bizim yanımızda yer aldı. Yani bir ekibiz aslında. Bu ekip olmadan bu projenin ortaya çıkması mümkün değildi."