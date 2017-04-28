Engelli Çocukların "Gönüllü" Doktoru

FERİDE PELİN İNAL - Akademik kariyerine engellilere yönelik çok sayıda çalışmayı sığdıran Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Tatar, gönüllü dahil olduğu, engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen proje için yıllardır belirli aralıklarla İstanbul'dan Gaziantep'e gelerek çaba harcıyor.



Akademik kariyerine adım attığı yüksek lisans yaptığı dönemde, engelliler için çalışmalara başlayan Tatar, o günden bu yana bu durumdakilerin yaşam kalitesini yükseltmek için bazı sosyal projeleri hayata geçirdi.



Üniversite bünyesinde yüzlerce engellinin sağlık sorunlarını çözebilmek için çalışmalar yürüten genç bilim adamı, yaklaşık 10 yıldan bu yana Marmara Üniversitesinde, Fiziksel Engelliler Vakfının yürüttüğü ve Avrupa Birliğinin desteklediği "Spor Rehabilitasyonu Projesi"nde gönüllü çalışıyor.



Son 4 yıldır belirli aralıklarla Gaziantep'e gelerek engellilere umut olan Tatar için hayatındaki en büyük mutluluk kaynağı ise bu durumdaki çocukların eğitimler sonucu hayatlarındaki gelişmeleri görebilmek.



"Engellilere gereken destek verilmeli"



Doç. Dr. Yaşar Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerle ilgili çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Engelli bireylerin, gereken desteğin verilmesi halinde herkes kadar varlık gösterebileceğini anlatan Tatar, yaptığı çalışmalarla engellilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.



Yapılan çalışmalar sonrasında engellilerdeki gelişimi görerek mutlu olduğunu ifade eden Tatar, "Öğrendiğinizi ya da bildiğinizi toplumla paylaşmıyorsanız ve bu işi gönüllülük esasıyla yapmıyorsanız gerçekten bilginizin çok fazla yararı olmuyor. O yüzden biz de bu işi maddi beklenti için değil, manevi tatmin için yapıyoruz." diye konuştu.



Gaziantep'te 430 çocuk muayene edildi



Gaziantep'te devam eden projenin rehabilitasyondan ziyade engellilerin kendi başlarına ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya yönelik eğitim programı niteliği taşıdığını ve şimdiye kadar 430 çocuğun muayene edildiğini bildiren Tatar, bunlardan 220'sinin sağlık durumlarına göre fizik tedaviden yararlandığını kaydetti.



Geri kalan çocukların da en kısa süre içerisinde programdan istifade edebilmesi için çaba harcadıklarını anlatan Doç. Dr. Tatar, şöyle konuştu:



"Spor rehabilitasyonunun içinde yer alan egzersizleri çocuklar zevkle yapıyor. Benimle birlikte bir fizyoterapist ve beden eğitimi öğretmeni hocamız da çocuklara yardımcı oluyor. Ortalama her ay çocukların muayenelerini gerçekleştirip fiziksel değişimleri bilimsel testlerle ortaya koyuyoruz. Hangi engel grubuna hangi egzersizi yapacaklarımızı tespit edip çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz."



Proje kapsamındaki çalışmaların gönüllülük esasına dayandığına işaret eden Tatar, çalışmalarla daha önce birilerine bağımlı olarak yaşayan çocukların, yaşamsal faaliyetlerini, kimseye ihtiyaç duymadan yürütmelerine olanak sağladıklarını sözlerine ekledi.