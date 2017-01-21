Engelli Çocuklar ve Aileleri" Çalıştayı

Engelliler Konfederasyonu, Avrupa Engelliler Forumu, UNICEF ile Uluslararası Çocuk Merkezi iş birliğinde "Engelli Çocuklar ve Aileleri İçin Kapsayıcı Hizmetler" konulu çalıştay düzenlendi.



Çalıştayda, engelliler ile ailelerinin güncel sorunları ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.



Gaziantep'te çalışma yürüten SANAD Suriyeli Engelliler İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nur İncetahtacı, konuşmasında, Suriye'de savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 7 milyon kişinin ülkesinde yer değiştirdiğini, 5 milyon insanın da vatanını terk etmek zorunda kaldığını söyledi.



Türkiye'de bulunan 3 milyon Suriyelinin büyük bölümünün ülkesine dönmeyi düşünmediğini anlatan İncetahtacı, bu kapsamda uyum politikalarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.



İncetahtacı, "Dünya Engellilik Raporu'na göre, dünya nüfusunun yüzde 15'i hafif ya da ağır engellidir. Bu oran çatışma ortamlarında yüzde 18-20'ye yükselmektedir. Bu veriler göz önüne alındığında Türkiye'de ortalama 800 bin engelli Suriyelinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Gaziantep'te yaptığımız çalışmalarda, Suriyeli engelli mültecilerin ve ailelerinin, yaşadıkları sosyoekonomik sorunlar sonucunda yerel halka uyum sağlamakta aşırı derecede zorlandığı tespit edilmiştir." diye konuştu.



Engelli sığınmacıları hedef alan sosyal yardım uygulamalarının geliştirilmesinin önem taşıdığına işaret eden İncetahtacı, bu durumdaki kişilerin sağlık hizmetlerine, istihdam ve eğitim olanaklarına ulaşması için de çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.



Gaziantep'te 900 engelli mülteci tespit edildi



Gaziantep'teki Suriyeli sığınmacılara yönelik yürütülen saha çalışması hakkında da bilgi veren İncetahtacı, "Yaptığımız çalışmada yaklaşık 900 engelli mülteci tespit edilmiş, kendileri ve ailelerine yönelik çeşitli hizmetler sunulmuştur." dedi.



Ailelerle birlikte ulaşılan ihtiyaç sahibi sayısının 2 binin üzerinde bulunduğuna dikkati çeken İncetahtacı, "Çocukların kayıp nesil olmasını önlemek için sunulan hizmetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve hizmet sağlayıcılar arasında acilen iş birliği yapılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.



Çalıştaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Armağan Yıldırım, Avrupa Engelliler Forumu Temsilcisi Yannis Yallouros ile Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli de katıldı.