Engelli Çocuklar Ata Bindi

Turizm Haftası nedeniyle Kültür ve Turizm Nevşehir İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, engelli öğrencilere terapi amacıyla at binme etkinliği düzenlendi.





Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde öğrenim gören bedensel ve zihinsel engelli çocuklar, Göreme beldesindeki bir at çiftliğinde düzenlenen programda Peribacaları arasındaki parkurda gezinti yaptı.





Merkez Müdürü Ümit Selçuk Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin Turizm Haftası çerçevesinde at binme etkinliğine katıldıklarını belirterek, bu tür aktivitelerin özel eğitim gören çocukların sosyal hayata adapte olmalarına katkı sunduğunu kaydetti.





Şimşek, "Öğrencilerimiz ata binme fırsatı buldu. Özel eğitim alanında sosyalleşmenin önemi açıktır. Ders sadece dört duvar arasında işlenmiyor. Dolayısıyla sosyal faaliyet ağırlıklı bir eğitim programı gereklidir. Bu çerçevede öğrencilerimizi topluma kazandıracak her türlü faaliyetin içinde yer alıyoruz." dedi.



Engelli öğrencilerin, toplumda iletişim kurmakta zorluk çektiklerini kaydeden Şimşek, bu sorunu aşmak amacıyla hayvanlarla iletişimin sağlandığı faaliyetlerin faydalı olduğunu söyledi.





Şimşek, "Biz normal bir bireyin yaptığı her faaliyeti engelli bireylerimize de yaptırıyoruz. Onları hayata kazandıracak her konuda onlara destek oluyoruz. Eve kapanmış öğrenciler toplum hayatına çıktıklarında davranış problemleri gösteriyorlar. Ancak, at ve diğer hayvanlarla yakınlık kurarlarsa iletişim noktasında artı bir değer kazanıyorlar." diye konuştu.