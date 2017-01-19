Engelli Çocuklar Adana'da Karla Buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli çocuklara ve ailelerine unutamayacakları bir gün yaşattı. Engelli çocuklar, Yemişli Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kamyonla getirilen karla kartopu oynadı, açık havada sucuk ekmek yedi, atlı terapi etkinliklerine katıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca, engellilerden ve ailelerinden oluşan 150 kişi için, kartopu, sucuk-ekmek ve atlı terapi etkinliği düzenlendi. Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği ile yapılan işbirliği ile Adana Büyükşehir Belediyesi Yemişli Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlik için Pozantı'dan kar getirildi.



Zihinsel engelli çocukların bir çoğu hayatlarında ilk kez kar görmenin ve kartopu oynamanın sevincini yaşadı. Gün boyunca gönüllerince eğlenen, kartopu oynayan, sucuk-ekmek yiyen ve ata binen çocukların sevinci görülmeye değerdi. Engelli ebeveynleri, sıradışı bir etkinlik düzenleyerek, çocuklara unutamayacakları anlar yaşatan Adana Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi yöneticileri de, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün engelli yurttaşlara yönelik hassasiyetinin artarak devam ettiğini belirterek, Başkan Sözlü'nün talimatları doğrultusunda böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirttiler.



Eve kapanan engellinin sorunları artıyor



Büyükşehir bürokratları şunları söyledi:



"Engellilerimizin en büyük problemi evlerine hapsolmaları. Teknik ve maddi olanaksızlıklar sonucunda çoğu evlerine kapanıyor. Adana gibi kar görmeyen insanların memleketinde engellileri evlerinden çıkarmak ve onları karla buluşturmak istedik. Onların bu sevincini ve karla buluşmalarındaki heyecanlarını görünce, etkinliğimizin ne kadar yerinde olduğunu bizzat yaşayarak gördük. Özel çocuklarımızın kendi dünyalarında aileleriyle iletişimi oldukça zayıf olabiliyor. Hatta çatışma da yaşayabiliyorlar. Bu tür aktivitelerle çocukların dünyasına inmek ve onların engelsiz yaşamla tanışmasına vesile olmak istiyoruz. Kar ve atlarla onları farklı dünyalara götürmek istedik. Böylece gerek kendi akranları arasında, gerek aile içinde iletişimleri olumlu yönde gelişiyor. Sosyal yaşamda özel kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapmak ve onların dünyasını tanımaya çalışmak çok önemli." - ADANA