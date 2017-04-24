Engelli çocuklar 23 Nisan'ı Sektörler Liginde coşku ile kutlandı.

Sektörler Ligi 23 Nisan organizasyonunda Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva, Nejla Sümer, Çuhadaroğlu Holding Genel Müdürü Kenan Aracı, Panasonic İdr.İşl.Müdürü İlker Gügercin, Sektörler Ligi Başkanı Serdar Doğru, Saray Çiftliği Erdem Gonan, Fenerbahçe Kulübü Miraç Çam, Bmart Mehmet Şarman, TFF Hakemi Metin Boğa hazır bulundu.

Panasonic, Çuhadaroğlu Holding, Bmart, Tarkan Reklam, Yıldız Teknik Üniversitesi takımlarının grup maçlarıyla başlayan organizasyon çocukların tesislere gelmesiyle birlikte cıvıl cıvıl oldu. Gülen yüzleriyle neşe saçan çocuklar atmosferi bir anda değiştirerek firma yetkililerinin ve takım oyuncularının ilgi odağı oldular.

Beyazay Derneğinin engelli çocuklardan kurduğu iki takım da sahada maç yaparak seyredenlere keyifli dakikalar yaşattı. Berabere biten maç sonunda geleneksel hale gelen ''Yılın Sporcusu Oskarı'' ödülleri verildi. Burcu Zemin Market Yön.Kur.Başkanı Cengiz Özlü adına ödülleri Lokman Ayva, Nejla Sümer, Kenan Aracı, İlker Gügercin ve Serdar Doğru takdim etti.

Sözlerini Lokman Ayva'nın yazdığı ünlü rockçı Kıraç'ın söylediği ''Aşmak İçin Hareket'' şarkısıyla sahada coşan ve dans eden çocuklar, öğle saatlerinde Saray Çiftliği sucuk partisine dahil oldular. Fenerbahçe standına da büyük ilgi gösteren çocuklar, şeker ve çikolata ikramlarından sonra Türk Bayraklarıyla mutlu bir şekilde tesislerden ayrıldılar.

Gruptan çıkan takımların çekişmeli maçlarıyla program devam etti. Oynanan final maçları sonunda 23 Nisan 2017 Şampiyonu Yıldız Teknik Üniversitesi, İkinci Panasonic, Üçüncü Çuhadaroğlu Holding oldu.