Engelli Boyacının Akülü Araba Sevinci

Güroymak Kaymakamlığı, bedensel engelli boyacıya akülü araba hediye etti.



İlçede ayakkabı boyacılığı yaparak ailesini geçindiren Gürgün Şipalli, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek akülü araba talebinde bulundu.



Talebi değerlendiren vakıf, engelli boyacının isteğini kabul ederek akülü araba alınmasına karar verdi.



Vakıf görevlilerinden arabasını teslim alarak ilçe merkezinde dolaşmaya başlayan Şipalli, desteğinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'na teşekkür etti.



Alibeyoğlu, Şipalli'nin engelli olmasına rağmen sağlıklı birçok insandan daha gayretli ve çalışkan olduğunu söyledi.



Şipalli'nin hiç kimseye muhtaç olmadan alın teriyle ailesini geçindirdiğini anlatan Alibeyoğlu, "Akülü arabası arızalandığından vakfımıza başvurmuştu. Vakıf mütevelli heyetince karar olumlu çıktı. Biz de kendisine yeni bir araba aldık. Bu kardeşimiz artık bundan sonra kimseye ihtiyaç duymadan istediği yere gidebilecek." dedi.