Engelli Bireylere "Yardımcı Olun" Çağrısı

Sakarya Engelli Birlik Federasyonu Başkanı Nadide Dülger, vatandaşların engellilere toplu taşıma araçlarına binerken veya trafik ışıklarından geçerken mutlaka yardımcı olmalarını beklediklerini bildirdi.



Dülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu taşımada engellilere yönelik sağlanan olanakların başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Her insanın bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Dülger, "Bu nedenle vatandaşlarımızdan engellilerimize toplu taşıma araçlarına binerken veya trafik ışıklarından geçerken mutlaka yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bir an kendilerini engelli kardeşlerimizin yerine koysunlar." diye konuştu.



El sanatları ve diğer eğitim kurslarının da engellileri sosyal hayata kazandırdığına, kendilerine özgüven sağladığına değinen Dülger, desteklerinden ötürü Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Engeli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.