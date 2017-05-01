Engelli Asansörü Onarılan Selahattin Dedenin Sevinci

Omuriliği zedelendiği için yürüyemez hale gelen 77 yaşındaki Selahattin Karataş'ın elektrikli sandalyesi ile dışarı çıkmasını sağlayan asansör 4 ay sonra onarıldı. Asansörün onarılması ile aylar sonra sokağa çıkabilen yaşlı adam büyük sevinç yaşadı.



Gençliğince tesisat ustalığı yapan, yaşını soranlara, "Geceleri, pazarları saymazsan 40-45, sayarsan 77" diyen Karataş yürüyemez hale geldi. Bir dizi ameliyat geçiren Karataş'ın eşi Necla ile oturduğu Gümüşpala Mahallesi Karayolları Caddesi'ndeki 4 katlı Ateş Apartmanı'nının dış cephesine balkondan yaptırılan asansör, 4 ay önce bozuldu. Necla Karataş, tamiri için istenen enaz 1500 TL'yi ödeyemeyince Selahattin Karataş, evde adeta hapis kaldı. Elektrikli engelli aracı olmasına rağmen dışarı çıkamayan ve kendisini tanıyanlardan uzak kalan Selahattin Karataş'ın durumunu bir engelli velisi kısa adı 'AVENDER' olan Avcılar Engellilere Hizmet, Eğitim, Kültür, Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar'a iletti. Vardar'ın devreye girmesi ardından asansör kısa sürede tamir edilirken Selahattin Karataş, aylar sonra dışarı çıkarak dolaşmanın keyfini yaşadı. Adeta özgürlüğüne yeniden kavuştuğunu, hapisten çıkmış gibi kendisini özgür hissettiğini belirten Selahattin Karataş sokakta kendisini görenlerle eskisi gibi selamlaşabildiğini, bunun kendisi için büyük önemi bulunduğunu söyledi.



Selahattin Karataş, engelli aracı ile Avcılar'daki Merkez Mahallesi'ne kadar gidip- döndüğünü salı günü de eşi ile göz doktoruna muayeneye gidebileceğini anlattı. Necla Karataş da teşekkür ettiği AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar'dan son olarak binanın arka tarafında bulunan engelli aracının konulduğu kilitli bölmenin ön tarafa alınmasını istedi. Dernek başkanı bu konuda da elinden geleni yapacağını söyledi.