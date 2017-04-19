Engelli Arkadaşları 'Umut' İçin Proje Yaptılar

Nazilli Menderes Anadolu Lisesi Öğrencileri, engelli arkadaşları Umut'a destek olmak amacıyla başlattıkları projeleri ile İzmir bölge finallerine kaldı.



Şimdiki hedefleri Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finali için İzmir Bölge Finallerinden başarıyla çıkmak olduklarını belirten öğrenciler Fetihan Tarhan ve Kadir Çetin, "Nazilli ve çevresinde yaşayan okul çağındaki bedensel engelli çocukların eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunları anlatmak amacıyla başlattığımız "eğitimde umutlarımız hep olsun" projesi ile engelli arkadaşlarımızı eğitime kazandıracağız" dediler.



Nazilli Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri Fetihan Tarhan ve Kadir Çetin, proje danışman öğretmenleri Akın Avcı ile birlikte hazırladıkları "eğitimde umutlarımız hep olsun" projesini tanıttı. Okul Müdürleri Mehmet Atay'ın da hazır bulunduğu tanıtımda amaçlarının Nazilli ve çevresinde yaşayan okul çağındaki bedensel engelli çocukların eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunları anlatmak olduğunu ifade eden öğrenciler, "Sınıf arkadaşımız Umut, anaokulundan bu yana tekerlekli sandalyede okula gidip-geliyor. Ailesi büyük zorluklara göğüs geriyor. Buna rağmen arkadaşımızın okuma azmi bizleri çok etkiledi. Engelli öğrencilerin okula rahat girebilmeleri, eğitimde sıkıntı yaşamamaları için son bir yıldır görüşmeler yapıyoruz. Bu çalışmamızda Rehberlik Araştırma Merkezi'ne ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli ve çevre ilçelerimiz Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar, Yenipazar'da yaşayan okul öncesi, ilk, orta ve lise çağındaki en az yüzde 60 ortopedik engeli olan çocuklarımızın eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm yolları aramak istedik. Okula gidebilen bedensel engelli kardeşlerimizin okullarımızda karşılaştıkları sorunları ve okullarımızdan beklentilerini, okula gidemeyen kardeşlerimizin de neden örgün eğitim göremediklerini belirlemeye çalıştık. Bedensel engelli çocuklarımızın eğitim süreçlerinde karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak ve okula giden bedensel engelli öğrenci sayımızın artmasını sağlamak bu çalışmanın temel amacını oluşturdu. Hedefimiz ilçemiz ve çevresinde engelli çocuklarımızın eğitim sürecine daha fazla katılımlarını ve okullarımızdaki fiziki şartların iyileştirilmesi yönünde çalışmaların artırılmasını sağlamaktır. Eğitim hayatında Umut'larımızın sayısının daha çok olmasıdır. Çalışmamızın konusu bedensel engelli çocuklarımız ve eğitim hayatları olmakla birlikte biz onların sosyal, psikolojik ve diğer sağlık problemleriyle de ilgili sohbetler yaptık, bilgiler topladık. Engelli bireylerimizin sosyal hayatlarında da dışarıdan kaynaklı birçok engelle mücadele etmek zorunda kaldıklarını gördük. Engelli vatandaşlarımız için ayrılan otoparkların yetersizliği, yollarda ve binalarda rampaların az olması, toplu ulaşım araçlarının engelli bireylerimizin inip-binmesi için yeterli özelliklere sahip olmaması, sosyal, sportif faaliyetlerin azlığı, tiyatro, sinema gibi kültürel etkinliklerden fiziki şartların yetersizliği nedeniyle yeterince yararlanamamaları, oyun alanlarının azlığı velilerimizin en çok dile getirdikleri sorunlar olmuştur. Mülakat yaptığımız velilerimiz özellikle okul öncesi ve ilkokul eğitimlerinde kendilerine cesaret ve moral anlamında destek veren öğretmenlerine takdirlerini belirtiler, belki de onlar sayesinde örgün eğitime devam etme kararı aldıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.



Umut öncü oldu



Proje danışman öğretmeni Akın Avcı da, "Engelli ailelerinin desteğe ne kadar çok ihtiyaçlarının olduğunu görmemiz açısından Umut'un annesinin anlattıkları bizleri çok etkiledi. "Umut, evde otursun istemiyorum, eğitim alsın istiyorum. Ana sınıfından beri okula gidiyor. O benim umudum hocam. O yüzden adını da Umut koydum" diyen annemiz, köyde oturduklarını, ulaşım ve diğer sağlık problemlerinin 5. sınıfa giden Umut'un eğitim hayatını engellemesinden korktuğunu söylemişti. İlkokuldan itibaren büyük bir azim ve başarıyla eğitim hayatına devam eden Menderes Anadolu Lisesi'nin en mutlu yüzlerinden olan öğrencimiz Fetihan Tarhan ve Kadir Çetin'le projemizin planını yaptık, hedeflerimizi belirledik ve özellikle alan ziyaretleriyle çalışmamızı yürüttük. Yaklaşık bir yıl süren bu süreç sonunda İzmir Bölge Finalleri'ne kalma başarısı gösterdik. Bundan sonraki hedefimiz 27-30 Mart 2017 tarihindeki İzmir finallerinde de başarılı olup Ankara'daki Türkiye finaline kalarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmektir. Projemiz engelli kardeşlerimizin hayatlarındaki engellerin kaldırılması için önemli bir adımdır. Projemizdeki çözüm önerilerimizin hayata geçirilmesi ve somut adımların atılması en büyük dileğimizdir" dedi. - AYDIN