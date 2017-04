Engelli Adamdan 19 Gündür Haber Alınamıyor

İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan ve 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki mitingine katıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki engelli Fatih Arslan'dan 19 gündür haber alınamıyor.



Kınık ilçesi Aşağı Mahalle'de oturan baba Mehmet Arslan'ın (65) iddiasına göre, zihinsel engelli Fatih Arslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir Gündoğdu'daki mitingine gitmek için sabah evden ayrıldı. Miting sonrası Kınık'a dönen araçlarda Fatih'in olmadığını fark eden baba Mehmet Arslan durumu emniyete bildirdi. Yapılan araştırmalarda Fatih'in Gündoğdu Meydanı'ndaki miting sırasında çekilmiş bir fotoğrafı bulundu. Damadı Metin Uslu'yu 13 Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan maden faciasında kaybettiğini söyleyen baba Mehmet Arslan, "9 Nisan sabahı saat 11'de evde kahvaltı yaptık. Daha sonra evden çıkarak Kınık meydanında miting için toplanan arabalardan birine binip gitmiş. Akşam arabalar saat 8.30, 9.00 sırasında döndüler. Ama Fatih eve gelmedi. Arpadere muhtarını aradım. Ben Vali Caddesi'nde gördüm dedi. Oğlum o günden beri kayıp"dedi.



Oğlunun 19 gündür kayıp olduğunu ve haber alamadıklarını söyleyen baba Arslan, "Dışarıdan engelli gibi görünmüyor. Konuşma sorunu var. Kendini ifade edemiyor. Nerede besleniyor, nasıl ihtiyaçlarını karşılıyor bilemiyoruz. Yetkililerden bulunabilmesi için yardım bekliyoruz" diye konuştu.



Fatih'in kız kardeşi Aysel Uslu'da (38) kardeşinin ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, kendisini çok merak ettiklerini ve bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Dayısının bulunabilmesi için yetkililere başvurulduğunu ama sonuç alamadıklarını ifade eden yeğeni Büşra Uslu (18), "Dayım davulu severdi. Meydana gitti. Alana mitinge gitmek üzere 55 tane dolmuş geldi. Burada kimin arabasına bindi belli değil. Götüren de ortaya çıkmıyor. Herkes ben götürmedim diyor. Hatta bir ara bize inanmadılar bile. Ancak kendisini miting alanında görenler olmuş. Miting dönüşü sahip çıkılmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR