Engellerini Aşıp Gözünü Avrupa'ya Dikti

ORHAN GÜNGÖR - Ağrı'da, ormanda çalışırken ayağına ağaç devrilmesi sonucu bedensel engelli ve geçirdiği travmalar nedeniyle madde bağımlısı olan vücut geliştirme sporcusu Muhammet Ali Bulgay, engellerini aştığı spor yaşamını Avrupa şampiyonluğu ile taçlandırmak istiyor.



Geçirdiği kaza sonucu doktorların, "yürüyemez, iş yapamaz" demelerine rağmen 4 yıl önce antrenörü Çetin Demir sayesinde spora başlayan Muhammet Ali, başarıdan başarıya koşuyor.



Antrenörü Demir'in gayreti ile hayata yeniden bağlanan 35 yaşındaki sporcu, kazandığı madalyalarla çevresindeki birçok kişiye örnek oluyor.



Geçtiğimiz hafta Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası Milli Takım Avrupa Seçmeleri'nde bedensel engelli kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Muhammet Ali, 3 Mayıs'ta İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.



Muhammet Ali Bulgay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza geçirdiğini ve psikolojik bunalımlardan dolayı uyuşturucuya başladığını söyledi.



Kaza geçirdiği ilk 6 ay hastanede yattığını belirten Muhammet Ali, "Kaza nedeniyle ayağımı keseceklerdi. Doktorlar, 'yürüyemezsin artık. Ayağını kesmek zorundayız' dediler. Ailem izin vermedi. Koltuk değneklerini kullanıyordum." dedi.



Antrenörü Çetin Demir ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan milli sporcu, şöyle konuştu:



"Arkadaşımın sayesinde antrenörüm Çetin Demir ile tanıştım. Spora pek hevesli değildim. Fakat Çetin hocam, spor yapmam için çok uğraştı ve ikna etti. Zonguldak'ta katıldığım ilk yarışmada, Engelliler Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu oldum. O yarışmadan sonra spor serüvenim tam anlamıyla başladı. Koltuk değnekleri ile yürüyordum ama şimdi koltuk değneği kullanmıyorum, ayağımın üzerine basabiliyorum. Spor sayesinde uyuşturucudan kurtulup sağlığıma kavuşarak yaşamıma tertemiz sayfa açtım. Zonguldak'taki Türkiye şampiyonluğumun ardından, Yalova'da Türkiye birinciliği, Antalya'da Türkiye ikinciliği son olarak ise yine Antalya'da milli takım seçmelerinde birinciliği elde ettim."



"Milli takıma seçilmem gurur verici"



Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğini dile getiren Muhammet Ali, "Milli takıma seçilmem benim için gurur verici. İspanya'da milli formayı taşımak ve bayrağımızı dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.



Antrenör Çetin Demir ise Muhammet Ali Bulgay'ı spora kazandırmak için çok mücadele verdiğini aktardı.



Muhammet Ali'nin sporla hem sağlığına kavuştuğunu hem de başarılar elde ettiğini vurgulayan Demir, "Sporla kendisine çok şey kattı. İyi çalışıyor, antrenmanlarını aksatmıyor, düzenli ve disiplinli. Avrupa gitmeye hak kazandı. Avrupa'da beklentimiz yüksek. Performansı ve beslenmesi iyi. Biraz daha destek olunursa Avrupa'da kesin ilk 3'te yer alır." değerlendirmesinde bulundu.