Engelleri Tarımla Aşıyorlar

Orhaneli Belediyesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü 'Engelleri Aşalım, İstihdamda Yarışalım' adlı AB destekli projesi devam ediyor.



6 ay sebze yetiştirme atölyesinde eğitim alan 15 engelli, ektikleri marulların hasadını Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile birlikte yaptı. Başkan Tatlıoğlu, "Çok mutluyum. Engelli arkadaşlarımız çok mutlu. Bundan sonrası sözlere sığmıyor. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Tatlıoğlu, "15 kursiyer belediyenin paketleme tesisinin yanındaki arazide marul yetiştirdi. Atölyelerde sadece mesleki eğitim almadılar. Bunun aricinde kültür ve sanat çalışmaları da yaptılar. Verilen eğitimden önce hayatlarını evlerinde oturarak geçiren, hatta yürüme ve konuşma zorluğu çeken bazı arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımız şimdi hem üretmenin hem de sosyalleşerek toplumun bir ferdi olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. İnsanları mutlu etmek kadar güzel bir duygu yok. Gerisi teferruat. Kardeşlerimiz kendi ektikleri tohumlardan mahsul alıyor. Her santimetresinde emekleri var. Güzel gayretleri var. İnsanlara fırsat verilince neler yapıldığını görüyoruz. Proje devam edecek. Bu ekibi dağıtmadan bu üretime devam edeceğiz. Paketleme tesisimizi de faal hale getirince hem tesisin çalışanları olacaklar, hem de üretime büyük katkı koyacaklar. Çok mutluyum. Engelli arkadaşlarımız çok mutlu. Bundan sonrası sözlere sığmıyor. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA