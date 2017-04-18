Engelleri Tarımla Aşacaklar

İzmir'de, hayata geçirilen projeyle zihinsel engelli gençler su kabağı yetiştireceği ifade edilirken, üretilen kabaklar yine gençler tarafından süs eşyası haline getirilecek.



Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Topluluğu tarafından düzenlenen hasat şenliği ile başladı. Şenliğe katılan engelli gençler, üniversite öğrencilerinin kendilerinin yetiştirdiği ürünleri tatma fırsatı da yakaladı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca, özel gençlerin fakültenin tüm imkanlarından yararlanması için çalışacaklarını söyledi. Bolca, engelli gençlerin tarımla uğraşarak doğayı tanıma imkanı elde edeceklerini, üniversite gençliğinin de farkındalık kazanacağını da sözlerine ekledi. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Çokuysal da, proje kapsamında özel gençlerin tarımsal üretimin dışında kampüsün sosyal alanlarını kullanmalarını da destekleyeceklerini, üniversite gençliği ile kuracakları arkadaşlıklarla sosyalleşmelerinin de sağlanacağını belirtti. Prof. Dr. Çokuysal, önümüzdeki eğitim öğretim yılında ise hayata geçen uygulamanın, öğrencilerin sosyal sorumluluk dersinin bir parçası olacağını ifade etti.



Erke Özel Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Albayrak, projeyle engelli gençlerin toprağın iyileştirici gücünden yararlanacağını ayrıca, en büyük sorun olan sosyalleşme için de önemli bir adım atılacağını ifade ederek, "Aslında kurumumuz bünyesinde kurduğumuz iki atölyeden engelli öğrencilerimiz faydalanıyor. Ancak bu çalışmaların dış mekanda da sürmesini istedik. Gördük ki doğada, toprakla buluşan gençlerimizin motivasyonu artıyor. Çocukların oluşturacağı konusunda da olumlu etkileri oluyor. İletişim kurma becerileri de buna bağlı olarak artıyor. Bir engelli için en büyük handikap olan sosyal kaynaşma ve bütünleşme sağlanmış oluyor. Üniversite öğrencileri açısından ise farkındalık oluşturarak bir sosyal fayda elde ediliyor" dedi. - İZMİR