Engel Tanımayan Masa Tenisçi

YUNUS İÇEN - Doğuştan tek kolu olmayan milli masa tenisçi Ebru Can, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitmeyi hedefliyor.



Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ebru Can, Sakarya'da öğretmeni ve ailesinin desteğiyle 12 yıl önce başladığı masa tenisinde, milli forma altında çok sayıda derece elde etti.



Üniversitedeki derslerinden arta kalan zamanlarında Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü Yusuf Kılınçkaya ile çalışan Ebru, ilk milli maçına 2005'te İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çıktı. İtalya'da dereceye giremeyen milli sporcu, sonraki yıllarda ferdi ve takım olarak Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı sonuçlara imza attı.



En büyük hedefi 2020 Tokyo



Ebru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa tenisinin tek elle oynanması dolayısıyla bu sporda herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.



Çalışmalarının karşılığında milli takım sporcusu olduğunu ifade eden Ebru, "Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitmek. Eğer gidersem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip dereceye girmek istiyorum. Spor yapmak benim için engel değil. Benden daha ağır engelli olanlar da spor yapıyor. Spor, engellilerin hayata bağlanmasını ve insanın kendisine cesaret vermesini sağlıyor. Bütün engelliler spor yapmalı. Bana çok şey kattı." diye konuştu.



Masa tenisini sevmesinde annesinin büyük desteği olduğunu belirten Ebru, bir şey yapmak istemediği zaman annesinin "Başarabilirsin" diyerek kendisini yüreklendirdiğini anlattı.



Milli sporcu, günlük hayatta kendisine kimsenin yardım etmesini istemediğini, her işin üstesinden geldiğini vurguladı.



"Avrupa Şampiyonası için kota almaya çalışıyoruz"



Katıldığı organizasyonlar ve elde ettiği derecelerden bahseden Ebru Can, şunları kaydetti:



"2005'te İtalya'da düzenlenen, puan toplamak için yapılan turnuvada takım olarak birincilik kazandık. Bu ilk derecemdi. 2010'da Güney Kore'de yapılan Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda takım olarak ikinci olduk. 2013'te İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde üçüncü oldum, takım olarak da birinci olduk. 2014'te Çin'de takım olarak dünya üçüncüsü olduk. 2015'te İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'na sakatlığım nedeniyle 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na da kota alamadığım için gidemedim. Bu yıl Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için de kota almaya çalıyoruz."