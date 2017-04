Engel"Lere Karşı Kulaç Atıyorlar

Gümüşhane'de, otistik ve down sendromlu çocukların rehabilitasyon süreçlerine yüzme eğitimiyle destek olunuyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce evlerinden alınarak yarı olimpik yüzme havuzuna getirilen ve burada özel eğitmenlerden yüzme dersleri alan 6 otistik ve down sendromlu çocuk, haftada 4 gün 1,5 saat süren yüzme eğitimlerinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü ve havuz sorumlusu Necati Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı olimpik yüzme havuzunun 1 Nisan 2016'da hizmete açıldığını bildirdi.



Havuzun her gün açık olduğunu belirten Köksal, haftanın belirli günlerinde kadın ve erkeklerin planlı saatlerde havuzu kullanabildiklerini söyledi.



Köksal, kentte 13 bin kişinin havuzdan faydalandığına dikkati çekerek, "4 ile 15 yaş arası çocuklarımızdan kız erkek karışık bin 40 çocuğumuz yüzme kursu alıp yüzmeyi tam anlamıyla öğrenmiştir. Bu kurslarımız her ay periyodik olarak devam etmektedir." dedi.



"Amacımız her birini sporcu olarak yetiştirebilmek"



Havuzun, çocukların sosyalleşmesi anlamında önemli bir etkisi olduğuna işaret eden Köksal, özellikle engelli çocuklara yönelik faaliyetleri artırmayı amaçladıklarını, bu anlamda engelli çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verdiklerini dile getirdi.



Köksal, engelli çocukların yaşama karşı daha istekli olmalarına rağmen çekingen olabildiklerini ifade ederek, özel çocukların özel ilgiye ihtiyacı olduğunu vurguladı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman engelli çocukların yanında olmak için projeler geliştirdiklerine dikkati çeken Köksal, "Engelli kardeşlerimize ulaşım sorunu yaşatmadan evlerinden alıp havuzumuza getirip yüzme eğitimini verdikten sonra tekrar evlerine götürüyoruz. Özellikle otistik ve down sendromlu sağlık sorunları olan kardeşlerimizin kendilerini kıyıda köşede kalmış hissetmelerini engellemeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.



Otistik ve down sendromu engeli olan 6 öğrenciyle eğitime başladıklarını belirten Köksal, hedeflerinin kentteki tüm engelli çocuklara ve yetişkinlere ulaşmak olduğunu söyledi.



Köksal, otizm ve down sendromu olan bireylerin toplum içinde özel ilgi gösterilen insanlar olması gerektiğini vurgulayarak, "Amacımız her birini sporcu olarak yetiştirebilmek, olimpiyatlara hazırlayabilmektir. Bir kenara itilip kakılan değil, alkışlanan bireyler olarak hayatta tutunmalarına katkıda bulunmaktır. Çünkü hepimiz birer engelli adayıyız." ifadelerini kullandı.