Engel Dinlemeden 'Evet' İçin Köy Köy Gezdiler

Engel dinlemeden 'evet' için köy köy gezdiler

Muş Bedensel Engelliler Derneği Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz: "Allah'ım bizim ömrümüzden al, Cumhurbaşkanının ömrüne ver"

"Biz gönlümüzde kendimizi engelli olarak görmüyoruz, çünkü engel insanın gönlündedir"



MUŞ - Muş Bedensel Engelliler Derneği Spor Kulübü öncülüğünde bir araya gelen engelli vatandaşlar, tüm engellerini bir kenara bırakıp kimi tekerlekli sandalyesiyle kimi değneğiyle kimi ise protez bacağıyla kapı kapı dolaşıp 'evet' oyu istedi.

Muş'ta bedensel engelli vatandaşlar, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına sayılı günler kala köy köy gezerek engelli ailelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaları için 'evet' oyu istediler. Merkeze bağlı Mercimekkale ve Çatbaşı köylerinde ikamet eden engelli aileleri ziyaret eden engelli bireyler, pazar günü sandıklarda evet oyu kullanmalarını istediler. Yolda yürümeye zorlanan engelli vatandaşlar, hiçbir engele aldırış etmeden köylerdeki engelli ailelere ulaşmak için seferber oldu. Yaptıkları ziyarette 'evet' broşürü dağıtarak anayasa değişikliği hakkında engelli aileleri bilgi veren Muş Bedensel Engelliler Derneği Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz, engelli ailelerine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı vefa borçlarının olduğunu anlattı.

Aile ziyaretlerinin ardından Çatbaşı köyündeki Abdulvahap Gazi Türbesini ziyaret eden engelliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiler. Duanın ardından yapılan çalışma hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bedri Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kendilerini borçlu hissettiklerini belirterek, engellilerin geçmiş yıllarda çok kötü durumda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık döneminden bu yana engellileri önemsediğini hatırlatan Korkmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık dönemiyle engelliler çağ atladı. Her konuda engellilerin yanında olması, bütün ihtiyaçlarının karşılanması anlamında yaptığı iyiliklerden dolayı biz Muş'taki engellilere de böyle bir çalışma başlattık. Muş'taki engelliler hayal bile edemezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de misafir edildi. Biz de reisimize, vatanımıza, devletimize olan borcumuzu ödeme adına, her ne kadar insanlar bizi engelli görüyorsa, belki sağlam insanların bile çıkamayacağı çok zor şartlarda köy köy gezerek 'evet'i anlattık. Buralarda reisimizin yapmış olduğu çalışmaları hem engellilere hem de engelli ailelerine anlattık. Aslında biz engellilerin dışında vatandaşlarımıza da anlatıyoruz. Seçim gecesine kadar da bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Allah'ım bizim ömrümüzden al, Cumhurbaşkanının ömrüne ver"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Abdulvahap Gazi Türbesinde dua ettiklerini kaydeden Korkmaz, "Çok güzel bir ziyarete gelip Sayın Reisimize ve vatanımıza dua ederek, 'Allah onun yanında ve yardımcısı olsun' diye bütün engelli arkadaşlarla dua ettik. Çünkü o engellilere ne kadar yaptıysa, ne kadar çağ atlattıysa inşallah Allah da onun önüne getirir. O anlamda biz geldik kendisine dua ettik. Dedik ki, Allah'ım vatanımız ve devletimiz için şimdiye kadar tarihte gelmiş geçmiş en başarılı insan, aynı zamanda dinimiz için böyle başarılı bir insana eğer alabiliyorsan bizim ömrümüzden al onun ömrüne ver. Allah'tan en büyük dileğimiz, Allah bizim ömrümüzden alıp da ona verirse en azından bizim vatanımızı, devletimizi daha iyi bir yerlere getireceğine inanıyoruz. Biz vatanımız, devletimiz ve reisimiz için ölümüne her türlü şeye varız. Köy köy, ilçe ilçe gezeceğiz, son geceye kadar reisimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Biz gönlümüzde kendimizi engelli olarak görmüyoruz, çünkü engel insanın gönlündedir" diyen Korkmaz, "Merkezde dahi engellilerin sokağa zor çıktığını belirten Korkmaz, "Biz sandalyeli arkadaşlarımızla, koltuk değneklerimizle köy köy gezerek yeri geldi düştük ama yine de kendi çalışmamızdan ödün vermedik. Biz yere düşebiliriz ama vatanımız için canını feda edebilecek insanlarız. Biz bu çalışmalarımıza vatanımız, devletimiz için yapıyoruz. Bunun için çok zor da olsa yine de bizim için önemli değil. Biz engelliyiz, bizim önümüzdeki sağlıklı insanlar engel olmasa engel hiçbir şeydir. Biz gönlümüzde kendimizi engelli olarak görmüyoruz, çünkü engel insanın gönlündedir. Biz ona inanıyoruz. Bir insan isterse engelli de olsa her türlü şeyi yapabilir. Biz engelli olabiliriz ama Allah'a inançlıyız. Bizim devletimiz için yapamayacağımız hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

(UU-MSA-Y)