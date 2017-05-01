Enflasyonda Yüzde 8.5'lik Yeni Tahminde Kalmak da Çok Zor

Son 9 ay ilk 3 aydan düşük olur mu?

Enflasyonda Yüzde 8.5'lik Yeni Tahminde Kalmak da Çok Zor

Son 9 ay ilk 3 aydan düşük olur mu?

Kaynak: Dunya.com

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Enflasyon
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