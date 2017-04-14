Enflasyon ve Kur Sanayi Ciro Endeksini Yüzde 22.3 Yükseltti

– Sanayi cirosunun ölçümlendiği sanayi ciro endeksi, Şubat ayında enflasyon ve kur farkının da etkisiyle, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.3 yükseldi. Aynı dönemde sanayi üretimindeki artış yüzde 1.0 düzeyinde kaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre sanayide ciro endeksi, 2017 şubat ayında Ocak ayına göre yüzde 1.8, geçen yılın Şubat ayına göre de yüzde 22.3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7.1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.7 arttı.



Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 36.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 22 arttı.



Ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malında gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11.4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti. Bakanlar Kurulu'nun beyaz eşyada ÖTV'nın geçici olarak sıfırlanması kararı, dayanıklı tüketim mallarındaki ciro endeksi artışına katkıda bulundu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 35.1 ile tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bu artışı yüzde 12.8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 11.4 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin üretimi izledi.



Buna karşılık, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 18.7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu düşüşü yüzde 10.2 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 4.5 ile mobilya dışındaki ağaç, ağaç ve mantar ürünleri üretimi izledi.



(Tablo - Grafik) - İstanbul