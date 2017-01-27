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Enflasyon Raporu 31 Ocak'ta Yayımlanacak
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Enflasyon Raporu 31 Ocak'ta Yayımlanacak

TCMB, 2017 yılı ilk enflasyon raporunun 31 Ocak'ta yayımlanacağını duyurdu.

Enflasyon Raporu 31 Ocak'ta Yayımlanacak

TCMB, 2017 yılı ilk enflasyon raporunun 31 Ocak'ta yayımlanacağını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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