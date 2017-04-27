Enflasyon Raporu 2017-2 Bilgilendirme Toplantısı İstanbul'da Yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu 2017-2 bilgilendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek.



TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Enflasyon Raporu 2017-2"nin yarın yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.



Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Toplantı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.