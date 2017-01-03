Enflasyon Rakamlarının Yankıları

Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışlar ve son dönemde yapılan vergi ayarlamalarının, 2017'nin ilk çeyreğinde enflasyonu yukarı yönde etkilemesinin söz konusu olduğunu bildirdi.



Baylan, aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, yıllık bazda genel olarak ulaştırma, eğlence, kültür, sağlık ve eğitim grubunun enflasyonu olumsuz yönde etkilediğini belirtti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Aralık Ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı"nda politika faiz oranını yüzde 8 düzeyinde sabit bıraktığını anımsatan Baylan, şunları kaydetti:



"TCMB, yakın dönemde küresel belirsizliklere bağlı olarak artan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluşturduğu düşüncesindedir. Bunun yanı sıra işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışlar ve başta tütün ürünleri olmak üzere son dönemde yapılan vergi ayarlamalarının, 2017'nin ilk çeyreğinde enflasyonu yukarı yönde etkilemesi söz konusudur. Ekonominin 2016 yılı 3. çeyreği itibarıyla yüzde 1,8 düzeyinde küçüldüğü görülmüştür. Bu haliyle, faiz oranlarının sabit tutulmasında, enflasyon görünümü yanında iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin gözlenmesi ihtiyacının rol oynadığını görüyoruz."



Dış ticaret açısından mevcut verilerin, kasım ayında altın ihracatındaki artışın etkisiyle dış ticaret açığının daraldığını ortaya koyduğunu belirten Baylan, "AB ülkelerine yapılan ihracat artışının olumlu etkisi bulunsa da ihracattaki azalış eğilimi ve turizm gelirlerindeki azalma, cari açık üzerindeki olumsuz etkisini sürdürmektedir. Türk lirasında yaşanan değer kaybının ithalatı sınırlayıcı etkide bulunması karşısında petrol fiyatlarında yaşanacak artışların cari açığı yukarı yönlü baskılayabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Baylan, Türkiye ekonomisi için 2016'nın, büyümenin yüzde 3'ün altına düştüğü, işsizliğin arttığı ve cari açığın genişleme eğilimine girdiği bir görünümle sonlandığını sözlerine ekledi.