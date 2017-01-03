Enflasyon Rakamlarının Yankıları

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 2016 yılı enflasyonunun yüzde 8,53 ile beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, enflasyonun çift hanelere çıkmaması için mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.



Demirtaş, yazılı açıklamasında, siyasi ve ekonomik konjonktürde yaşanan dalgalanmalara rağmen çift haneli enflasyonun oluşmamasının önemine değindi.



Buna rağmen açıklanan enflasyon rakamının beklentileri aştığını ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:



"Bu yıl petrol fiyatlarında artış bekleniyor. Dolardaki yükselişin fiyatlar üzerinde de etkisi olacaktır. Bu riskler nedeniyle enflasyonun çift haneye ulaşmaması için etkin mücadele sürdürülmeli. Reel sektör olarak beklentimiz, enflasyonda daha düşük seviyelere inilmesi ve düşük enflasyon rakamlarının piyasa faizlerine bir an önce yansıması. Reel sektörün kredi imkanları da böylece artacak. Fiyat artışıyla mücadelede diğer önemli nokta da üretim ve istihdamın kalıcı bir şekilde arttırılmasıdır. Bunun için bir taraftan istihdam üzerindeki vergi, sigorta gibi kamusal yükler azaltılırken diğer taraftan girdi maliyetlerinin dünya standartlarına getirilmesi önem taşıyor."