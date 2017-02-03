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Enflasyon, Ocak Ayında Beklentiyi Aştı
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Enflasyon, Ocak Ayında Beklentiyi Aştı
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Enflasyon, Ocak Ayında Beklentiyi Aştı
3 Şubat 2017 Cuma 10:02
Enflasyon yeni yıla piyasa beklentilerinin üzerinde başlangıç yaptı.
Enflasyon yeni yıla piyasa beklentilerinin üzerinde başlangıç yaptı.
Kaynak:
Dunya.com
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