Enflasyon Hesaplamaları Yanıltabiliyor'
İSTİB Başkanı Kopuz, Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının enflasyon oranına etkisinin tam olarak doğruyu yansıtmadığını, Özellikle yaş meyve ve sebzede, enflasyonun sadece bir önceki ay ile kıyas yapılarak hesaplanmasının yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
İSTİB Başkanı Kopuz, Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının enflasyon oranına etkisinin tam olarak doğruyu yansıtmadığını, Özellikle yaş meyve ve sebzede, enflasyonun sadece bir önceki ay ile kıyas yapılarak hesaplanmasının yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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