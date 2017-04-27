Enflasyon Bilgilendirme Toplantısı Yarın Yapılacak

Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak. Toplantıda MB Başkanı Çetinkaya da bir sunum yapacak.
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