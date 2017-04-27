Enflasyon Bilgilendirme Toplantısı Yarın Yapılacak

Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.

Enflasyon Bilgilendirme Toplantısı Yarın Yapılacak

Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak. Toplantıda MB Başkanı Çetinkaya da bir sunum yapacak.

Kaynak: Dunya.com

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