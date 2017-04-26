Enez Yılı" Hazırlıkları Devam Ediyor

Edirne İl Genel Meclisinin oy birliği ile aldığı karara göre 2017'nin "Enez Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Edirne İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, "Enez Yılı" kapsamında oluşturulan komisyonun, Trakya'da tanıtımlara devam ettiğini belirtti.



Etkinlikler kapsamında Keşan ilçesinde toplantı düzenlediklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:



"Komisyon, Edirne'deki Enezliler, Enez sevdalıları, Enez sahil sakinleri ve Edirne basını ile buluşmak için 30 Nisan Pazar günü Edirne'ye gelecek. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda bu ayrıcalıklı yılımızdan yararlanarak, hükümetimizin, tüm yatırımcı kuruluşlarımızın, iş adamlarımızın, çevre belediyelerimizin, üniversitelerimizin emek ve gayretlerini Enez'e yönlendirecekleri bir yatırım yılı olmasını hedefliyoruz.



Enez'in sıçraması, mevcut potansiyelini yaşama geçirmesi, Enez'in ekonomiye, istihdama, üretime kazandırılması sadece Enez'de yaşayan 3-4 bin yerli halk için ya da yaz aylarını Enez'de geçiren sahil sakinlerimiz için değil Edirne, hatta tüm Trakya için çok önemli ve çok gecikmiş bir ortak çabadır. Enez Trakya'nın önemli yaşam merkezidir. İnsanlarımızın dinlendiği nefes aldığı tarih deniz ve doğanın cennetidir."



Kılıç, pazar günü kentteki bir tesiste 10.30'da yapılacak toplantıya tüm Edirnelileri davet etti.