Enez, Uluslararası Satranç Turnuvası ile Sahnede

Edirne'nin Enez ilçesinde küçük adımlar ile başlayan satranç macerası, yurt dışına açılan büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.



Enez, Kaymakamlık, Edirne GHSİM, Türkiye Satranç Federasyonu ve İş Adamı Yusuf Yörük'ün katkılarıyla tarihinde ilk defa Uluslararası Satranç Turnuvasına ev sahipliği yapacak. Daha önce Enez Büyükevren'de okul yaptıran hayırsever iş adamı Aziz Yörük adına düzenlenen turnuvanın ana sponsorluğunu Keşan Ticaret Borsası Başkanı Yusuf Yörük üstlendi.



'Enez Kaymakamlığı Aziz Yörük Uluslararası Açık Satranç Turnuvası' İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Tesislerinde (Enez Sahil Kamp Tesisleri) 17-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak. 20 bin TL ödülün dağıtılacağı turnuvaya başvurular enezopen.tsf.org.tr adresinden online olarak yapılacak.



Turnuvanın yapılacağı tesisin denize sıfır olma özelliğinden dolayı turnuvaya katılacak olan sporcular erken tatil fırsatı da yakalamış olacak. Turnuvaya katılacak olan sporcular aynı zamanda Enez tanıtım gezisi ile Enez'i tarihsel ve kültürel yönden keşfedecek. - EDİRNE