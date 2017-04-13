Enez Eski Belediye Başkanı Şevket Kurt Kazada Yaralandı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken yolcu minibüsünün çarpığı Enez eski Belediye Başkanı 81 yaşındaki Şevket Kurt yaralandı.



Kaza, saat 14.30 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi'ndeki Tekel Meydanı'nda meydana geldi. İsmet İnönü Caddesi'ni kullanarak Cumhuriyet Meydanı'ndan Tekel Meydanı'na giden 61 yaşındaki İbrahim Er, yönetimindeki 22 M 4050 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile yolcu durağına yanaştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Şevket Kurt'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını çarpan Kurt, yaralandı. Şevket Kurt, olay yerine çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Şevket Kurt'un, 1977-1984 yılları arasında CHP'den seçilerek Enez belediye başkanlığı yaptığı, halen ise Enez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını sürdürdüğü bildirildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



- Keşanedirne