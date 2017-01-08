Enez'de Kapalı Köy Yolları Açıldı

AK Parti Enez İlçe Başkanı Nedim Uzun, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolarının açıldığını bildirdi.



Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının yaşamı etkilediğini ifade etti.



Kar yağışı nedeniyle Hisarlı, Yazır, Umurbey, Sütçüler, Karaincirli, Vakıf, Küçükevren, Gülçavuş, Sultaniçe köy yollarının kapandığını, kapanan yollara Edirne İl Özel İdaresi ve Keşan'dan gelen takviye ekiplerce müdahale edildiğini belirten Uzun, kapalı köy yolarının tümünün açıldığını kaydetti.