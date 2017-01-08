Enez Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Enez Belediyesi, kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı.



Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının sona erdiğini söyledi.



Soğuk ve kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını dile getiren Bostancı, "Kötü hava koşulları nedeniyle zor durumda olan hayvanları da düşünmek lazım. Her yer kar, buz. Sahilde yazlıkçılarımız köpekleri bırakıp gidiyor. Kışın yaşamlarında sıkıntı çekiyorlar. Bugün zabıta ekiplerimizle sahil kesimindeki sahipsiz köpeklere ekmek verdik. Onların bu zor anlarını biraz olsun giderdik." diye konuştu.



Enez Doğal Yaşamı Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Selma Yılmaz da Bostancı ve belediye ekiplerine örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.