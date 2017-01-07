Enez Belediyesi Araç Parkını Genişletti

Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, belediyenin araç parkını genişlettiğini bildirdi.



Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enezlilere en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.



Enez Belediyesine yeni araçlar alındığını aktaran Bostancı, "Kasım ayında 4 adet alınan hizmet aracından sonra, bugün de 350 bin liralık 2016 model 1 adet paletli iş makinesi alındı. Bu iş makineleri halkımız için istihdam ve hizmet demektir. Hayırlı olsun." diye konuştu.



Bostancı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan aracı vatandaşların inceleyebileceğini kaydetti.